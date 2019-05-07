انتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة يبلغ 700 ميغاواط سنويا في ايران

قال رئيس مؤسسة الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة الايرانية ‘ سيد محمد صادق زادة’ ان حجم انتاج الكهرباء بواسطة محطات تعمل بالطاقة المتجددة بلغ 700 ميغاواط سنويا .

واضاف صادق زاده ان حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة المتجددة مرشح للارتفاع بنسبة 300 الي 500 ميغاواط سنويا لان ايران قادرة علي تصنيع جميع ماتحتاجه لزيادة الانتاج بما فيه الواح شمسية ومبدلات طاقة ومفاتيح ضغط عالي و اسلاك نقل الكهرباء بطاقات كبيرة .واوضح ان 50 محطة لانتاج الكهرباء تعمل حاليا بالطاقة الشمسية في البلاد .

المصدر: وكالة ارنا