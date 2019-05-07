لافروف وظريف يبحثان سوريا والاتفاق النووي الإيراني في موسكو

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد طريف الأربعاء في موسكو، عدداً من القضايا من بينها سوريا والاتفاق النووي الإيراني. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية الثلاثاء نشر على موقعها الرسمية “من المقرر خلال المحادثات، مناقشة الوضع الحالي للعلاقات متعددة الجوانب بين روسيا وإيران، والخطوات الملموسة لمواصلة تقدمهما. كما من المقرر “تنسيق المواقف” حول الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك التسوية السورية، وبحر قزوين، والقوقاز، وآسيا الوسطى، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاق النووي الإيراني وفنزويلا”. هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الـ22 من نيسان/أبريل الجاري، هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، التسوية السورية والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية