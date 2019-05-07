بيسكوف: الكرملين لا يستبعد لقاء #بوتين مع #بومبيو بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في #سوتشي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2019 - 14:04

بيسكوف: الكرملين لا يستبعد لقاء #بوتين مع #بومبيو بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في #سوتشي (سبوتنيك)

منذ 12 mins 7 May، 2019
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