وزير الدفاع الايراني: الأعداء يخططون لزعزعة ثقة الشباب الايراني بأنفسهم

حذر وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي من “مخططات الاعداء الرامية لإضعاف ثقة شبان البلاد بأنفسهم عبر شن حرب نفسية”. وأعرب حاتمي، في كلمته خلال مراسم تكريم الفريق الرياضي للكاراتيه التابع لوزارة الدفاع والذي حاز على بطولة آسيا العسكرية للكاراتيه، عن”ارتياحه بالفوز معتبراً أن اكتساب هذه النتائج الرياضية من قبل الشباب تبعث على الشعور بالأمل والاندفاع لدى الشعب رغم مخططات الاعداء في الحرب النفسية”.

ولفت الى أن “اكتساب مراتب متفوقة في المسابقات الدولية رغم تركيز الاعداء على اضعاف قدرات ايران الاسلامية يحوز على أهمية كبيرة حيث أن الاجواء اليوم مختلفة تماما بسبب مخططات الاعداء القائمة على التأثير على معنويات الشعب”. يُشار الى أن البعثة الرياضية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية التي ضمّت 13 رياضياً شاركت بطولة آسيا العسكرية للكاراتيه في عمان التي اقيمت نحو 4 اشهر، وتصدرت البطولة في الكاراتيه الحرة والمقيدة.

المصدر: وكالة أنباء فارس