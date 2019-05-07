بومبيو يلغي زيارته إلى برلين في اللحظة الأخيرة

أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين أن وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو ألغى زيارته المرتقبة إلى العاصمة الألمانية في اللحظة الأخيرة. ونقلت السفارة عن وزارة الخارجية الأمريكية “لسوء الحظ يجب علينا إعادة النظر في جدول أعمال لقاءات برلين بسبب القضايا الملحة. ويتطلع الوزير إلى زيارة برلين في القريب العاجل”. وكان من المتوقع أن يلتقي بومبيو في برلين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير الخارجية هايكو ماس. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن اللقاء المخطط بين بومبيو وماس لن يتم، دون تقديم تفاصيل حول أسباب الإلغاء.

المصدر: موقع روسيا اليوم