بعثة الأمم المتحدة: حريق غابات بجنوب السودان يودي بحياة 32 شخصاً ويصيب 67 آخرين بجروح (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2019 - 11:27

بعثة الأمم المتحدة: حريق غابات بجنوب السودان يودي بحياة 32 شخصاً ويصيب 67 آخرين بجروح (سبوتنيك)

منذ 5 mins 7 May، 2019
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