قوى الامن: العثور على قتيلة خنقا في بقاعصفرين ومغادرة القاتل وزوجته الاراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2019 - 11:27

قوى الامن: العثور على قتيلة خنقا في بقاعصفرين ومغادرة القاتل وزوجته الاراضي اللبنانية

منذ 8 mins 7 May، 2019
العثور على قتيلة خنقا في بقاعصفرين ومغادرة القاتل وزوجته الاراضي اللبنانية
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه” بتاريخ 14/3/2019 وفي بلدة بقاعصفرين /الضنية، عثر على المدعوة أميرة حمامة عمرها حوالي 50 سنة من الجنسية السورية، جثة هامدة نتيجة تعرضها للخنق داخل منزلها، وهي مكبلة الرأس واليدين والرجلين بواسطة شريط لاصق، كما تبين وجود بعثرة في محتويات المنزل.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية القاتل، وتمكنت في أقل من 24 ساعة من تحديد هويته، ويدعى:

–  م. ا. (مواليد عام 1980، سوري) صهر الضحية

نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي أجرتها هذه الشعبة، توصلت الى ان الفاعل يقيم في بلدة عربصاليم قضاء النبطية، وقد أقدم بعد تنفيذه الجريمة وسرقة مصاغ الضحية وبعض محتويات منزلها الى مغادرة الأراضي اللبنانية، برفقة زوجته المدعوة (ف. ا.) عمرها حوالي 34 سنة من الجنسية السورية، وهي ابنة الضحية التي تبين انها كانت على علم بالجريمة، وأنها من ساعدت زوجها على نقل المسروقات من منزل والدتها.

تم تعميم بلاغي بحث وتحري بحقهما، وأودع المحضر المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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