العلماء يجدون طريقة للتقليل من الموت المبكر بنسبة 30 %

اكتشف علماء بريطانيون بأن ممارسة الرياضة أسبوعيا لعدد محدد من المرات كفيل بالتقليل من الموت المبكر بنسبة تصل لـ30 في المئة.

توصلت مجموعة من العلماء البريطانين إلى أن ممارسة الرياضة يومين فقط في الأسبوع تقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالموت المبكر.

وأضاف الأطباء بأن الكثيرين لا ينتبهون للمجهود الكبير المبذول في أسبوع العمل، إلا أن ممارسة الرياضة في العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يمكن أن تساهم بالتقليل من الأمراض.

وأجرى الأطباء دراستهم على 63 ألف شخص حيث قاموا بتحليل بيانات الأشخاص الذين مارسوا الرياضة لمدة يومين أسبوعيا، وتنوع نشاطهم الرياضي ما بين 150 دقيقة من التدريب المعتدل إلى 75 دقيقة من التمارين المكثفة.

واتضح بأن مارسة الرياضة ليومين فقط أسبوعيا تحد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة.

ووفقا لموقع “MedicalXpress” حيث تم نشر الدراسة، فإنه من المهم للراغبيين بالبدء بممارسة الرياضة على هذا النمط استشارة الطبيب أولا، حيث يجب التدرج بممارسة الرياضة للوصول إلى التدريب المكثف.

المصدر: سبوتنيك