حيل بسيطة لخداع واتس آب وماسنجر فيسبوك

علاقة كثير من مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتس آب بالعلامة الزرقاء لتأكيد قراءة الرسالة، تبقى محكومة بالكثير من الاعتبارات الذاتية وطبيعة التواصل بين الشخصين على طرفي الدردشة.

فمن ناحية يمكن أن تكون علامة تأكيد قراءة الرسالة عملية للغاية إذا ما كانت الرسالة على قدر كبير من الأهمية. في الوقت نفسه هناك لحظات ترغب فيها في قراءة رسالة، لكنك لا ترغب في أن يعرف الطرف الآخر أنك قرأت الرسالة بالفعل، فقد ينطوي ذلك على التزام بالرد الفوري. في مثل هذه الحالات تزعجك بالتأكيد علامة “صح” الزرقاء التي ستفضح اطلاعك على الرسالة.

ويمكنك إيقاف تشغيل تأكيد قراءة الرسالة في تطبيق واتس آب، لكنك مقابل ذلك لن تتمكن في معرفة ما إن كان الطرف الآخر على الدردشة قد قرأ رسالتك أم لا. وإذا كنت لا ترغب في إيقاف تشغيل خاصية تأكيد قراءة الرسالة تماماً وأن تطلع على الرسائل الواردة إليك من دون أن ينفضح أمرك عند المرسل، فعليك استخدام الحيلة التالية في هواتف آي فون.

إذا وصلتك رسالة على واتس آب وشاشة هاتفك مقفلة، فيمكنك قراءتها كاملة من دون تحول علامة “صح” إلى اللون الأزرق، أي دون عام المرسل. وتتلخص الخدعة في أنه عوضاً عن قراءة الرسالة في تطبيق الدردشة، يمكنك ببساطة قراءتها مباشرة في في مركز إشعارات آي فون الذي يمكن الوصول إليه بالزلق إلى أسفل عندما تكون على الشاشة الرئيسية مقفلة. وهذا الأمر سيتيح لك معاينة أي رسالة غير مقروءة دون فتحها فعلياً، وبالتالي لن يعلم المُرسل أنك قد قرأتها.

في الأجهزة الحديثة مثل 6أس أو 7 أو 8 أو أكس يمكن الوصول إلى معاينة مركز الإشعارات عبر ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في الهاتف 3D Touch. ما عليك سوى الضغط مرة واحدة بقوة على الإخطار حتى ينبثق بالكامل. يمكنك الآن الرد مباشرةً على الرسالة دون الحاجة إلى فتح وىتس آب أو مجرد قراءتها بالكامل ثم إغلاق النافذة مرة أخرى ولن يتم وضع علامة “مقروءة” على الرسالة في هاتف المرسل.

إذا كان لديك هاتف آي فون يفتقر إلى ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في الهاتف 3D Touch، أي من نوع iPhone SE أو iPhone 6 أو أقدم، فالمعاينة مختلفة بعض الشيء. إذا قمت بإزاحة الإشعار إلى جهة اليسار، فإن iOS يقدم إمكانيتين: “إظهار” و”حذف”. إذا نقرت الآن على خيار “إظهار”، ينتهي بك الأمر أيضاً في المعاينة من دون أن يتم فتح واتس آب نفسه، وبالتالي لن يتم وضع علامة “مقروءة” على الرسالة في هاتف المرسل أيضاً.

بالمناسبة يمكن تطبيق هذه الخدعة على خاصية الدردشة في فيسبوك أيضاً.

أما في أجهزة أندرويد فيمكن الالتفاف على ظهور علامة “مقروءة” الزرقاء من خلال شريط الإشعارات في الجزء العلوي من الهاتف. ما عليك سوى سحب الإشعار عن تلقي الرسالة إلى الأسفل بدلاً من النقر عليه لفتح واتس آب.

المصدر: dw.com