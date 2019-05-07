شرطة سريلانكا: جميع المشتبه بهم في التفجيرات تم اعتقالهم أو القضاء عليهم

أعلنت شرطة سريلانكا أن المشتبه بهم في سلسلة الهجمات، التي وقعت الشهر الماضي، تم اعتقالهم أو القضاء عليهم جميعا.

وقال القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، تشاندانا ويكرامارانتي، في بيان له، يوم الاثنين، إن القوات الأمنية قامت أيضا بمصادرة مواد لصنع عبوات ناسفة من مسلحين على صلة بهجمات عيد الفصح، كانوا يخططون لاستخدامها في هجمات مستقبلية.

وأعلنت سلطات سريلانكا في وقت سابق أن جماعتين إرهابيتين متشددتين، لم تكن هناك معلومات كثيرة عنهما في وقت سابق، تقفان وراء الهجمات التي استهدفت فنادق فاخرة وكنائس مسيحية في عيد الفصح، الذي صادف 21 أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

جدير بالذكر أن تنظيم “داعش” سبق له أن أعلن مسؤوليته عن سلسلة الهجمات المذكورة.

المصدر: وكالة رويترز