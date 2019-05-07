واشنطن تتهم بكين بالتراجع عن بعض الالتزامات في المفاوضات التجارية

نقلت وسائل إعلام أميركية الإثنين عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن تعتبر أن بكين تراجعت عن بعض الالتزامات التي قطعتها خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين لإنهاء حربهما التجارية وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا.

وقال كبير المفاوضين الأميركيين روبرت لايتهايزر، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، أنه رأى “تآكلا للالتزامات الصينية” في المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي في بكين.

بدوره قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، بحسب ما نقلت عنه شبكة “سي أن بي سي” وصحيفة وول ستريت جورنال إن عقبات جديدة برزت بين الطرفين في المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية