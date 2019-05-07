الهلال الاحمر الإيراني: الحظر الاميركي یعیق خدماتنا الاغاثیة

أكدت جمعیة الهلال الاحمر، ان الحظر (الاميركي) المفروض على ايران لا یسمح للجمعیة ان تواصل مهامها الاغاثیة وتقدیم المساعدات الانسانیة الى المصابین والمنكوبین جراء الاحداث والكوارث.

وخلال تصریح للأمين العام لجمعیة الهلال الاحمر الایرانیة محمود رضا بیروي خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنین بمشاركة مراسلین اجانب، اضاف بیروي: ان هناك 6 مروحیات تابعة لجمعیة الهلال الاحمر التي تعطلت عن مواصلة مهامها جراء حظر استیراد قطع غیار هذه المروحیات.

وتابع، ان الحظر یمنع حتى شراء مروحیات الانقاذ والاغاثة من قبل جمعیة الهلال الاحمر بوصفها المنظمة المعنیة فى تقدیم هذه خدمات.

ولفت امین عام جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة الي مباحثاته مع المسؤولین في لجنة الصلیب الاحمر الدولیة ومنظمة الامم المتحدة في هذا الخصوص؛ مصرحا انه لم یتم حتى الان اتخاذ اي خطوة مؤثرة وملحوظة بهدف توفیر قطع غیار مروحیات الهلال الاحمر.

وفي جانب اخر من تصریحاته الصحفیة، اشار بیروي الى المساعدات الانسانیة العینیة التي تسلمتها جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة من دول عدیدة على خلفیة احداث السیول الاخیرة في البلاد، واكد قائلا: لكن الحظر لم یسمح لأي دولة اجنبیة حتى الان ان تقوم بإیداع مساعداتها المالیة في حساب الجمعیة.

المصدر: وكالات