الامن القومي الايراني يعلق على بیان بولتون

علق المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كیوان خسروي، على بیان مستشار الامن القومي الامریكي جون بولتون حول ارسال حاملة الطائرات ابراهام لینكولن، قائلا: ان بولتون یفتقر الى الخبرة العسكریة والامنیة وان تصریحاته جاءت لأغراض استعراضیة.

واضاف خسروي، انه بعد الرصد الدقیق من جانب القوات المسلحة الايرانية، تبیّن ان حاملة الطائرات لینكولن كانت قد دخلت میاه البحر الابیض المتوسط قبل 21 یوما، وبناء على ذلك فان بيان بولتون استغلال ساذج في توظيف حادث كان قد فقد اهميته، بهدف اثارة حرب نفسية. مشيرا الى انه من المستبعد أن يرغب قادة الجيش الاميركي في اختبار قدرات القوات المسلحة الايرانية التي اثبت جدارتها.

كما تطرق المتحدث باسم المجلس الاعلي للامن القومی الایراني الى هزائم الجیش الامریكي المتتالیة في مواجهة ازمات المنقطة؛ قائلا انه من المستبعد أن یرغب قادة الجیش الامریكي في اختبار الطاقات المؤكدة للقوات المسلحة الایرانیة.

المصدر: وكالات