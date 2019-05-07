بكين: ايران لديها الحق القانوني والشرعي بالتعاون النووي مع العالم

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كانغ شوانغ، ان بكين تثمن التزام ايران التام والدقيق بالاتفاق النووي، وترى ان تعاون طهران النووي مع سائر البلدان يستم بصفة قانونية وشرعية.

وخلال مؤتمره الصحفي الاثنين، لفت شوانغ الى ان الصين شكلت منذ بداية الاتفاق النووي في 2015 احدى ركائز هذا الاتفاق، وهي تواصل الى جانب سائر الاطراف ذات الصلة في اتباع ودعم الاتفاق النووي.

وفي معرض تعليقه عدم تمديد الاعفاءات من جانب امريكا بشان الدول المستوردة للنفط الايراني، اكد المتحدث باسم الخارجية الصينية ان بلاده تواصل دعمها للاتفاق النووي الموقع في 2015.

واكد شوانغ على ضرورة تنفيذ كامل الاتفاق النووي وبصورة موثقة وفاعلة؛ مبينا ان هذا الاتفاق يسهم بشكل كبير في الحد من التسلح النووي وحماية السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وتابع: ان الصين تعارض الحظر الاحادي والاحكام السلبية الامريكية بعيد الامد ضد ايران.

وقال شوانغ: ان بكين تعتقد ان التعاون في مجال الطاقة النووية بين ايران وسائر بلدان المجتمع الدولي يتسم بكامل الشرعية ويأتي في اطار القانون والمنطق؛ بما يستدعي احترام وحماية هذا التعاون.

المصدر: وكالات