الإمام الخامنئي يحدد السلاح الاقوى للانتصار على العدو

أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن القرآن الكريم يعارض الظلم والكفر بشكل واضح ويتصدى للطاغوت بشكل جلي، مشدداً على ضرورة التحلي بالتقوى من أجل تحقيق الإنتصار على العدو.

وفي كلمة في مراسم محفل الانس بالقرآن الكريم، دعا الإمام الخامنئي إلى التركيز على الكلام الإلهي خلال تلاوة القرآن الكريم، معتبراً أن بالإمكان الوصول إلى مراحل ادراك المفاهيم العميقة للقرآن الكريم وبلوغ الحكمة.

وشدد سماحته على أهمية عقد جلسات تلاوة القرآن في المساجد خلال شهر رمضان، داعياً إلى مواصلتها والمواظبة عليها.

واضاف “عندما يتحدث القرآن عن العاقبة للمتقين يقول ان من يريد الانتصار على العدو عليه ان يكون من المتقين”.

المصدر: وكالات