التحقيق مع 3 روسيات يشتبه بنشاطهن الإرهابي في سوريا

فتحت الهيئات القضائية في جمهورية إنغوشيا الروسية بشمال القوقاز قضايا جنائية ضد 3 فتيات، يشتبه بمشاركتهن في نشاط إرهابي على أراضي سوريا في صفوف جماعات مسلحة.

وجاء في بيان لدائرة التحقيقات المحلية التابعة للجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أن الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن 19 و22 و27 سنة، يشاركن منذ نوفمبر عام 2014 ومايو عام 2015، في نشاط جماعة مسلحة على أراضي سوريا.

وأشار البيان إلى أن هذه الجماعة تعد إرهابية وفق التشريعات الروسية، دون أن يذكر اسمها.

وتشير معطيات التحقيق إلى أن الفتيات يقمن بـ “مساعدة أعضاء جماعة إرهابية”، ولم يقدمن على “أي خطوة لإنهاء نشاطهن في صفوفها بشكل طوعي”.

وقد تواجه الفتيات عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما.

المصدر: وكالات