أبو عبيدة: القدرة التدميرية العالية للصواريخ أربكت حسابات العدو

أكد ابو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس إن كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام على خط المعركة نجحا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى العدو ما أربك كل حساباته.

و قال أبو عبيدة في تصريح له اليوم الاثنين: “لقد نجحت كتائب القسام بفضل الله في تجاوز ما يسمى (بالقبة الحديدية) من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة”.

وشهدت جولة التصعيد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات ثقيلة على غلاف غزة ومدن قريبة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بجراح، وصفت بعضها بالخطيرة، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي خلفتها صواريخ غزة، بعد اصابتها مبان بشكل مباشر في عسقلان، اسدود، كريات ملاخي، كريات جات، سديروت، وبئر السبع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية