الاتحاد الإفريقي سيتسلم تقريرا مرحليا حول السودان خلال أسبوعين

أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى السودان الاثنين من الخرطوم أن مجلس السلام والأمن في هذه المنظمة سينظر خلال أسبوعين في تقرير مرحلي حول العملية الانتقالية في هذا البلد.

وقال المبعوث الموريتاني محمد الحسن ولد لبات إن “حالة السودان. ورغم خصوصيتها، ستقاس بناء على مبادئ ونصوص الاتحاد الإفريقي”.

ويطالب الاتحاد الإفريقي بانتقال سريع للسلطة من العسكريين إلى المدنيين، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في هذه المنظمة.

وأكد المبعوث أن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أعطى مهلة ثلاثة أسابيع لرئاسة مفوضية المنظمة لتقدم تقريرا تقيم فيه الوضع في السودان. وأوضح أنه بقي أسبوعان “لكي يتم تقديم التقرير ودراسته واتخاذ التدابير المناسبة”.

وفي مطلع أيار/مايو، أمهل الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري السوداني، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل، مدة 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية والا فإنه سيعلق عضوية السودان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية