إسبانيا تسمح لبوتشيمون بالترشح إلى الانتخابات الاوروبية

أعلن القضاء الاسباني الاثنين السماح لرئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، المنفي في بلجيكا، بالترشح الى الانتخابات الاوروبية رغم الملاحقات ضده في هذا البلد، وقد قررت محكمة مدريد التي ألغت قرارا للجنة الانتخابية أن بوتشيمون واثنين آخرين من اعضاء حكومته غادرا مثله اسبانيا بعد فشل محاولة الانفصال في 2017، يستطيعون الترشح الى انتخابات 26 ايار/مايو، كما اعلن متحدث باسم هذه المحكمة.

وصدرت في حق الثلاثة مذكرة توقيف في اسبانيا لدورهم في محاولة الانفصال التي تجرى في شأنها محاكمة كبيرة في مدريد يحاكم خلالها 12 مسؤولا انفصاليا سابقا. وكانت اللجنة الانتخابية رفضت اواخر نيسان/ابريل ترشيح بوتشيمون وكلارا بونساتي وطوني كومين على اللائحة الاستقلالية “احرار من اجل اوروبا” في كاتالونيا. وكان بوتشيمون وصف هذا القرار بأنه “فضيحة” و”ضربة للديمقراطية”.

لكن المحكمة العليا التي رفع اليها محامون انفصاليون شكوى عاجلة، قالت الأحد إن لهم الحق في الترشح لأنه لم يحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة، وطلبت من محكمة ادارية تسوية المسألة نهائيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية