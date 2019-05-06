اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تأمر بإعادة الانتخابات في اسطنبول

أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ورحب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب “سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول”.

وكان حزب العدالة والتنمية طالب بانتخابات جديدة، مؤكدا وقوع “مخالفات” في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

واتخذ قرار إلغاء الاقتراع السابق والأمر بإجراء اقتراع جديد خلال اجتماع للجنة انعقد في أنقرة لمناقشة “طعن استثنائي” ضد النتائج كان تقدم به العدالة والتنمية في نيسان/ابريل.

وكان مرشح عدة أحزاب معارضة أكرم امام اوغلو. فاز على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بما يقل عن 15 ألف صوت، وهو فارق ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية.

وخسر حزب اردوغان العدالة والتنمية أيضا في العاصمة أنقرة، في صفعة تعود خاصة الى العاصفة الاقتصادية التي تهز البلاد إثر حصول انكماش اقتصادي كان الأول في عشر سنوات وملامسة التضخم لنسبة 20% وتراجع قيمة العملة.

غير أن الرئيس التركي رفض قبول الخسارة في اسطنبول، وندد بحصول “انتهاكات واسعة النطاق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية