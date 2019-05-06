وصول الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري إلى قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 22:27

وصول الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري إلى قصر بعبدا

منذ 57 mins 6 May، 2019
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