وصول الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري إلى قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 22:27
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مصادر فلسطينية: بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة مشروط بأن يكون متبادلا ومتزامنا وبتنفيذ الاحتلال تفاهمات كسر الحصار
رئيس الأركان الصهيوني السابق بني غنتس: قرابة 700 صاروخ أطلقت من غزة وخلفت دمارا كبيرا و4 قتلى كل ذلك نتيجة فقدان الردع
وصول الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري إلى قصر بعبدا
منذ 57 mins
6 May، 2019
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