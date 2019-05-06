اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة إجراء الانتخابات المحلية في اسطنبول(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 19:46
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مصادر فلسطينية: بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة مشروط بأن يكون متبادلا ومتزامنا وبتنفيذ الاحتلال تفاهمات كسر الحصار
رئيس الأركان الصهيوني السابق بني غنتس: قرابة 700 صاروخ أطلقت من غزة وخلفت دمارا كبيرا و4 قتلى كل ذلك نتيجة فقدان الردع
كتائب القسام: كثافة النيران والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ نجحا بايقاع خسائر كبيرة ودمار لدى العدو ما أربك حساباته
حركة حماس: صدمنا بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة والذي عكس ليس فقط انحيازاً للموقف "الاسرائيلي" بل مساندة لعدوانه
حركة حماس: البيان تغافل عن جرائم العدو في عدوانه الأخير وبحق مسيرات العودة والحصار الظالم منذ 12 عاما للقطاع
الصحة الفلسطينية: 27 شهيدا بينهم 4 سيدات و2 أجنة ورضيعتين وطفل و154 جريحا جراء التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة
وزارة الأشغال الفلسطينية: العدو الاسرائيلي دمّر 130 وحدة سكنية بشكل كامل وألحق اضرارا جزئية بـ700 وحدة خلال العدوان
وزارة الداخلية الفلسطينية: أجهزة الوزارة تتفقد المناطق التي تعرضت للقصف وتعمل على ازالة مخلفات العدوان وأثاره
الجيش السوري يسيطر على قرية الباني وتل عثمان شمال غرب القرية بريف حماه الشمالي الغربي
المرصد المعارض: مقتل 12 مسلحا من "الجبهة الوطنية للتحرير" باشتباك مع الجيش السوري بريف حماه الشمالي الغربي
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لايجاد حلّ للأزمة السورية والحفاظ على التهدئة في ادلب
الإخبارية السورية: اصابة مواطنين 2 بقصف المجموعات المسلحة على حي مساكن السبيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية
البحرين: محكمة التمييز تحكم باعدام 2 من المشاركين بالحراك السلمي وسجن 56 بينهم 19 بالمؤبد وإسقاط الجنسية عن 47 منهم
الخارجية الإماراتية: الافراج عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص دخل المياه الإقليمية في 30 نيسان/أبريل الماضي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لبنان بإمكانه حلّ مسألة عودة النازحين مع سوريا لكنّه يأمل بحلّها عبر الأمم المتحدة
الرئيس ميشال عون يستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام ويعد بعلاجات فورية وبمقابلة المسؤولين في المصالح المستقلة قريبا
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: سنبقى ندافع عن حقوق المواطنين والى جانب الفقراء والمستضعفين
هيئة التنسيق النقابية: الإضرابات لم تعد تنفع وموعدنا بالشوارع بما في ذلك عدم إنهاء العام الدراسي وإقفال الإدارات العامة
نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تهدد بالاضراب المفتوح عند أي مساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين
العاملون في هيئة أوجيرو يستمرون بالإضراب ونقابة موظفي مصرف لبنان تعقد جمعية عمومية الثلاثاء لأخذ القرار بشأن الاضراب
تجمع الشركات المستوردة للنفط: قمنا بتوزيع الكميات العادية للأسواق دون انقطاع ولا صحة للأخبار عن التوقف عن الاستيراد
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يقوم بجولة الثلاثاء يلتقي خلالها نظيره الإيطالي والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي
أفغانستان: مقتل 25 جنديا بهجوم لمقاتلي حركة طالبان غرب البلاد سبقه هجوم على مقر للشرطة أدى الى مقتل 13 شرطيا
النيجر: 58 قتيلا و36 مصابا بانفجار صهريج للوقود بالقرب من مطار نيامي الدولي اثر انقلابه على سكك الحديد
فنزويلا: الجمعية التأسيسية تستعد لرفع الحصانة عن نواب البرلمان الذين دعموا التمرّد العسكري الفاشل
فرنسا: ندين إجراء كوريا الشمالية تجارب على اطلاق صواريخ وندعوها إلى استئناف الحوار مع واشنطن لنزع السلاح النووي
واشنطن تطالب تركيا بعدم التنقيب البحري عن النفط بمنطقة تدّعي قبرص ملكيتها والخارجية التركية ترفض اداعاءات واشنطن
مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي: الاثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أوّل أيام شهر رمضان المبارك 1440 هجرية
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ومكتب المرجع السيد علي السيستاني: الثلاثاء أوّل أيام شهر رمضان المبارك
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اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة إجراء الانتخابات المحلية في اسطنبول(روسيا اليوم)
منذ 10 mins
6 May، 2019
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