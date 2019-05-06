اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة إجراء الانتخابات المحلية في اسطنبول(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2019 - 19:46

اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة إجراء الانتخابات المحلية في اسطنبول(روسيا اليوم)

منذ 10 mins 6 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة