قوى الامن: توقيف سارق هواتف من اصحاب السوابق في الدورة

صدر عن شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة هواتف خلوية بطريقة احتيالية في محافظة جبل لبنان، طالت المحلات والمؤسسات المعدة لبيع تلك الاجهزة من قبل شخص مجهول ينتحل صفة مدير مطعم، بحيث يقوم بطلب الهواتف من المؤسسات المذكورة بغية توصيلها له الى مناطق معينة، فيقوم باستلامها ويلوذ بالفرار الى جهة مجهولة دون دفع ثمنها.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف هوية الفاعل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويته، ويدعى ا. ط. (مواليد عام 1977، لبناني)، وهو من اصحاب السوابق بجرائم احتيال واستيلاء على أموال الغير وتزوير واستعمال مزور.

بتاريخ 2/5/2019 في الدورة، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت احدى الدوريات التابعة لشعبة المعلومات من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وانه أقدم على تنفيذ 6 عمليات سرقة هواتف خليوية بطريقة احتيالية من مناطق: الحمرا، جونية، الزلقا، برمانا وجل الديب، وكانت حصيلة السرقات التي قام بها 12 هاتفا نوع “IPHONE X – MAX” و”سامسونغ 9 NOTE ” تقدر قيمتها بنحو 10 آلاف دولار أميركي.

اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية