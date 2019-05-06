ستولتنبرغ: الناتو قلق من احتمال فرض واشنطن عقوبات ضد تركيا

اعلن امين عام “الناتو” ينس ستولتنبرغ عن قلق الحلف من احتمال فرض واشنطن عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها “اس-400” من روسيا. ولفت الى ان “الحلف يرحب بالمفاوضات لحل هذه المشكلة”.

وقال ستولتنبرغ الاثنين “بحثت مسالة “اس-400” مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ولقد تحدثت بهذا الشأن سابقا مع الرئيس الاميركي ترامب”، وتابع “موقف تركيا واضح وهذا قرار وطني ماذا ومن اين الشراء؟ لكني استعرضت قلقي حيال أن منظومتي دفاع جوي لن يعملان سوية ونحن قلقون من احتمال عقوبات بسبب اس-400 ونرحب بخطوات نحو حل الازمة”.

المصدر: سبوتنيك