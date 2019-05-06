إضراب موظفي مصرف لبنان يُغلق بورصة بيروت، وخليل: نُصرّ على رفع ضريبة الفوائد

أعلنت بورصة بيروت إيقافَها للتداولِ بسببِ إعلانِ موظفي مصرفِ لبنانَ إضراباً مفتوحاً. وعزت البورصة قرارَها الى حمايةِ حقوقِ المستثمرين في البورصة. وأوضحت أن الإضراب المفتوح المعلن من موظفي مصرف لبنان يحول دون أن تكتمل بشكل كامل وسليم وآمن عمليات التداول في البورصة.

واعلن وزير المالية علي حسن خليل قبلَ جلسةِ مجلسِ الوزراء رداً على أسئلةِ الصحافيين، انه لا داخلَ الموازنةِ ولا خارجَها هناكَ نيةٌ لتجاوزِ الأصول ، مشيراً الى ان هناكَ قوانينَ تحكمُ العلاقةَ بينَ المصرفِ المركزي ووزارةِ المالِ مشدداً على انه لا احدَ يستهدفُ البنكَ المركزيَ ولا الموظفينَ اما زيادةُ الضريبةِ على الفوائدِ فنُصرُ عليها وهي جزءٌ أساسيٌ من ترتيبِ الموازنة.