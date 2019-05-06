انور الخليل: ننوه بمبادرة الرئيس بري للقاء بين حزب الله والتقدمي الاشتراكي

نوه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب أنور الخليل بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمثلة بعقد لقاء بين قيادة حزب الله وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي.

وقال الخليل الاثنين “ننوه بالمبادرة الوطنية التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري والمتمثلة بعقد لقاء مهم بين قيادة حزب الله وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي”.

واضاف الخليل ان “هذه المبادرة هي ترجمة لنهج الحوار الذي يحرص عليه الرئيس بري بين مختلف مكونات لبنان، وهي تأكيد من الأطراف المعنية أنها منفتحة على حوار إيجابي يخدم المصلحة الوطنية”، وتابع “مبادرة الرئيس بري والاستجابة الكريمة من الجميع تؤكد الحرص على الاستقرار ومعالجة نقاط الاختلاف بالحوار”.

واكد الخليل “ثقته ان الحوار سيستكمل بهدوء وبحرص وطني متبادل تحت مظلة الأمين على الحوار وعلى الاستقرار والبرلمان والوحدة الوطنية، نبيه بري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام