العراق: لن نتخذ قراراً فردياً لتعويض النفط الإيراني

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، التزام بلاده باتفاق المنتجين في منظمة “اوبك” والمتحالفين معها من خارج المنظمة بقيادة روسيا، الذي تم في ديسمبر/ كانون الاول 2018.

وقال الغضبان بعد وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة الاحد أن “العراق يحترم اتفاق خفض الانتاج ويلتزم به الى أبعد من ذلك، لانه يهدف الى إعادة التوازن الى السوق النفطية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية تذبذباً وتراجعاً كبيراً في الأسعار”.

وأشاد “بالاتفاق الذي أدى الى إيقاف تدهور أسعار النفط وإعادة الثقة للسوق العالمية ودعم أسعار النفط الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل بعد ان تراجعت الى دون الأربعين دولاراً”.

وأكد أن “العراق لا يتخذ قراراً فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الاسباب، لانه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى الى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الاسواق العالمية وتعمل على استقرار الاسواق النفطية العالمية والحصول على اسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء” في اشارة الى تقليص صادرات النفط الايراني بسبب “العقوبات” الامريكية.

المصدر: وكالة فارس