الشيخ قبلان برسالة شهر رمضان: لتجنب الخطابات المتشنجة التي تثير الاحقاد

وجه رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان رسالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وهنأ فيها اللبنانيين والمسلمين “بحلول شهر مبارك دعينا فيه الى ضيافة الله تعالى لنكون من اهل التقوى والصلاح”، ولفت الى ان “الصوم فريضة عبادية على المؤمنين تخضع فيها انفسهم وجوارحهم لعبادة الله

وشدد الشيخ قبلان على أن “الارهاب التكفيري يتماهى مع الارهاب الصهيوني في الاهداف والمنطلقات وكلاهما صناعة استعمارية ونتاج الطغيان الذي تديره الغرف السوداء”، وتابع “ما نراه في فلسطين من ظلم وجبروت صهيوني يستهدف قهر ارادة الفلسطيني لهو اسوأ اشكال الشر والعدوان، فيما يتصدى ابناء فلسطين للعدوان بروح شجاعة صابرة وارادة صلبة نعول عليها في اسقاط مفاعيل صفقة القرن”.

ولفت الشيخ قبلان الى ان “تضحيات الشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته تؤكد من جديد ان لطريق النصر والتحرير ممرا الزاميا هو المقاومة والصمود”، واضاف “نحن اذ نستنكر العدوان الصهيوني ضد غزة فاننا نطالب العرب والمسلمين ان يبادروا لدعم فلسطين وشعبها وقطع كل علاقة تعامل مع الكيان الصهيوني من منطلق انه كيان غاصب لايجوز التعامل معه”.

وقال الشيخ قبلان “من روحية الصوم نطالب السياسيين في لبنان بتقوى الله عز وجل في رعاية شؤون اهلهم واخوانهم في الوطن فيلتزموا الصدق وينهجوا طريق الصلاح ويقلعوا عن السجالات العقيمة والمناكفات المستفزة ويتجنبوا الخطابات المتشنجة التي تباعد بين اللبنانيين وتثير الأحقاد والنعرات الطائفية والمذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام