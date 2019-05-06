مراسل المنار : سلطات العدو لا تزال تغلق معبر ابو سالم ومنطقة الصيد البحري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 16:40
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مصادر فلسطينية: بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة ابتداء من الرابعة والنصف فجر اليوم مشروط بأن يكون متبادلا ومتزامنا
مصادر فلسطينية: وقف إطلاق النار مشروط أيضا بتنفيذ الاحتلال تفاهمات كسر الحصار عن غزة
رئيس الأركان الصهيوني السابق بني غنتس: قرابة 700 صاروخ أطلقت من غزة وخلفت دمارا كبيرا و4 قتلى كل ذلك نتيجة فقدان الردع
عضو الكنيست الصهيوني جدعون ساعر: وقف اطلاق النار في الظروف التي تم فيها يفتقر الى الانجازات لـ"اسرائيل"
عضو الكنيست الصهيوني موشيه يعلون: نتنياهو استسلم مرة أخرى لابتزاز حماس ويشتري هدوءا مؤقتا فقط من أجل بقائه السياسي
الصحة الفلسطينية: 27 شهيدا بينهم 4 سيدات و2 أجنة ورضيعتين وطفل و154 جريحا جراء التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة
سرايا القدس تعلن استهداف مدينة عسقلان للمرة الاولى بصاروخ بدر 3 الذي يبلغ مداه 40 كيلومترا
مراسل المنار : سلطات العدو لا تزال تغلق معبر ابو سالم ومنطقة الصيد البحري
منذ 1 ساعة
6 May، 2019
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