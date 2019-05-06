الخارجية الفنزويلية: مادورو قد يزور روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الاثنين، أن الرئيس نيكولاس مادورو، قد يزور سانت بطرسبرغ للمشاركة في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وقال أرياسا، خلال مؤتمر صحفي في السفارة الفنزويلية في موسكو، “بالطبع، ستشارك فنزويلا في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ. لا نعرف حتى الآن التشكيل الدقيق للوفد، ونأمل أن يتمكن الرئيس [نيكولاس مادورو] من حضور المنتدى، وهو يود الذهاب إلى بطرسبورغ ومقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

هذا وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم “منتدى دافوس الروسي”، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه. وتعقد فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2019 في الفترة مابين الـ 8-6 حزيران/يونيو المقبل.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية