الطقس في لبنان غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح ناشطة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تنحسر تدريجيا ابتداء من يوم الثلاثاء.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الإثنين: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تصل الى 75 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية والجبلية ابتداء من فترة بعد الظهر والمساء.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 11 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 19 درجة، في الارز من 10 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 25 ردجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 إلى 35 كلم/س، تشتد شمالا لتصل الى 75 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 %

– حال البحر: مائج الى هائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية