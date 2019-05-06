وزير خارجية فنزويلا: سنقوم بالرد إذا قررت الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 13:14

وزير خارجية فنزويلا: سنقوم بالرد إذا قررت الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية (سبوتنيك)

منذ 21 mins 6 May، 2019
أخبار موقع المنار

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