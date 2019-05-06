التنظيمات الإرهابية زجت بأعداد كبيرة من الإرهابيين في تنفيذ اعتداءاتها الأخيرة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 13:14
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مصادر فلسطينية: بدء سريان وقف اطلاق النار في غزة ابتداء من الرابعة والنصف فجر اليوم مشروط بأن يكون متبادلا ومتزامنا
مصادر فلسطينية: وقف اطلاق النار مشروط ايضا بتنفيذ الاحتلال تفاهمات كسر الحصار عن غزة
رئيس الأركان الصهيوني السابق بني غنتس: قرابة 700 صاروخ أطلقت من غزة وخلفت دمارا كبيرا و4 قتلى كل ذلك نتيجة فقدان الردع
عضو الكنيست الصهيوني جدعون ساعر: وقف اطلاق النار في الظروف التي تم فيها يفتقر الى الانجازات لـ"اسرائيل"
عضو الكنيست الصهيوني موشيه يعلون: نتنياهو استسلم مرة أخرى لابتزاز حماس ويشتري هدوءا مؤقتا فقط من أجل بقائه السياسي
الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة الى 27 بعد وصول شهيدين الى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع
سرايا القدس تعلن استهداف مدينة عسقلان للمرة الاولى بصاروخ بدر 3 الذي يبلغ مداه 40 كيلومترا
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: ضربنا حركة حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: تصريحات نتنياهو حول ضرب المقاومة تثير الاستهزاء
أبو زهري: المقاومة نجحت في ردع جيش نتنياهو وتمريغ أنفه بالتراب والمواجهة لن تنتهي إلاّ باسترداد الحقوق
حزب الله: ندين بشدّة العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا في قطاع غزّة في ظل صمت دولي وعربي مدان
حزب الله يشيد بالشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة التي تدافع ببسالة عن أمن شعبها وتثبت أنها الخيار لوضع حد لغطرسة العدو
حزب الله يدعو الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم لأوسع حملة استنكار للعدوان والوقوف بقوّة الى جانب الشعب الفلسطيني
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في عملية للجيش واللجان على مواقع في القتب والسفينة بنهم
مصادر يمنية: تدمير جرافة سعودية بعبوة ناسفة قبالة جبل قيس في جيزان
مستشار الأمن القومي الأميركي: سنرسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات الى الشرق الأوسط كرسالة إلى إيران
الجيش السوري يستهدف نقاط انتشار وتحصينات الإرهابيين في قرية تل الصخر بريف حماه الشمالي الغربي
سلاح الجو السوري يستهدف مقرات إرهابيي "النصرة" في محيط كفرسجنة والهبيط وعابدين بريف إدلب الجنوبي
الرئيس الاميركي يرفع من 10 % الى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار
الخارجية الصينية: لن نشارك في مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية مع روسيا وأميركا
روسيا: 41 قتيلا إثر هبوط اضطراري لطائرة بعد اندلاع حريق فيها في مطار قرب موسكو
مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي: الاثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أوّل أيام شهر رمضان المبارك 1440 هجرية
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ومكتب السيد السيستاني: الاثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أوّل أيام شهر رمضان المبارك
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التنظيمات الإرهابية زجت بأعداد كبيرة من الإرهابيين في تنفيذ اعتداءاتها الأخيرة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية (سانا)
منذ 56 mins
6 May، 2019
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