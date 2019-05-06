التنظيمات الإرهابية زجت بأعداد كبيرة من الإرهابيين في تنفيذ اعتداءاتها الأخيرة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 13:14

التنظيمات الإرهابية زجت بأعداد كبيرة من الإرهابيين في تنفيذ اعتداءاتها الأخيرة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية (سانا)

منذ 56 mins 6 May، 2019
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