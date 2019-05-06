مصادرفلسطينية : التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فجر اليوم في غزة

كشفت مصادر مطلعة فجر اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المصادرلـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” أن الاتفاق الذي جرى بجهود عربية ودولية يبدأ منذ الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم.

واستشهد خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر يومان، 25 مواطناً وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة.

وقتل أربعة إسرائيليين وأصيب العشرات، جراء قصف المقاومة قوات الاحتلال ومواقعه ومستوطناته بمئات الصواريخ والقذائف، ردا على العدوان الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم