طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف أرضا زراعية شرق حي الزيتون بغزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 6 2019 - 01:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
غرفة العمليات المشتركة: نعلن عن قصف اسدود بعدد كبير من الصواريخ ردا على العدوان واستهداف الآمنين
الصحة الفلسطينية: 25 شهيدا بينهم سيدتان وجنيناهما ورضيعة وأكثر من 155 جريحا بالقصف على قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء بينهم رضيعة جرّاء استهداف طائرات العدو محيط مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة
مراسل المنار: طائرات العدو تدمّر مبنى في "قصر الحاكم" غرب قطاع غزّة ومنزلاً في حي الشجاعية ومقر الأمن الداخلي شمال غزة
كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان ناقلة جند صهيونية شرق غزّة بصاروخ كورنيت والاحتلال يعترف بمقتل "مستوطن" بداخلها
كتائب القسام تعلن عن استهداف مركبة عسكرية صهيونية شمال قطاع غزّة بصاروخ موجه مطور أصابها بشكل مباشر
جيش الاحتلال يعلن عن اطلاق أكثر من 600 صاروخ من قطاع غزّة باتجاه باتجاه الأراضي المحتلة
اعلام العدو: مقتل 4 مستوطنين جراء الاستهداف المتواصل للمستوطنات برشقات الصواريخ من قطاع غزّة
اعلام العدو: سقوط اصابات جرّاء استهداف مبنى في اسدود واصابة مبنى في سيديروت بصواريخ اطلقت من قطاع غزّة
اعلام العدو: وزارة الطاقة تقرر وقف استخراج وتمرير الغاز الطبيعي من حقل تمار بسبب "الوضع الأمني" جنوبا
حزب الله: ندين بشدّة العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا في قطاع غزّة في ظل صمت دولي وعربي مدان
حزب الله يشيد بالشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة التي تدافع ببسالة عن أمن شعبها وتثبت أنها الخيار لوضع حد لغطرسة العدو
حزب الله: الشعب الفلسطيني الأبي يصنع بدماء مجاهديه وأطفاله ونسائه فجر فلسطين الآتي والمنتصر على الاحتلال
حزب الله يعلن عن أعلى درجات التأييد للمقاومة الفلسطينية في تصديها البطولي لآلة الحرب الصهيونية المجرمة
حزب الله يدعو الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم لأوسع حملة استنكار للعدوان والوقوف بقوّة الى جانب الشعب الفلسطيني
الخارجية الايرانية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بالجهاد المشروع بوجه الكيان الغاصب وتدعو الى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدعو الى التصدّي للعدوان على اليمن وللجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون
مصادر يمنية: مقتل عدد من عناصر قوى العدوان بإفشال محاولة تقدّم لهم في منطقة الربوعة في عسير
الدفاع الروسية: الجيش السوري صدّ هجوما لـ250 مسلحا من "الجيش الحر" لكسر خطوطه شمال حلب وقضي على 15 منهم ودمّر آلياتهم
الحزب الديمقراطي اللبناني: اتصال بين قيادتي الحزب الديمقراطي وحزب الله عرضت خلاله آخر التطورات المحلية والاقليمية
الوزير علي حسن خليل اثر اجتماع الرئيس بري بوفدي حزب الله والتقدمي الإشتراكي: اتفاق على استكمال النقاش بروح ايجابية
الوزير خليل: بالنسبة لنا لبنانية مزارع شبعا محسومة بالتزام كل الاطراف على طاولة الحورار 2006 وهي خارج النقاش كليا
السودان: اقتراح لتشكيل مجلسين أحدهما يترأسه المدنيون والآخر يترأسه الجيش ويشرف على المسائل المتعلقة بالنواحي الأمنية
الجزائر: الحبس المؤقت لـ السعيد بوتفليقة والمسؤولين بالاستخبارات عثمان طرطاق ومحمد مدين بتهم المساس بسلطة الجيش والدولة
مصر: صدور أحكام بالسجن على 56 شخصا لمشاركتهم في اعتصام للتنديد بالاطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013
أفغانستان: مقتل 13 شرطيا واصابة 40 آخرين بتفجير انتحاري وهجوم مسلح لحركة طالبان على مقر للشرطة بولاية بغلان شمال البلاد
وزير الخارجية الروسي يدعو خلال استقباله نظيره الفنزويلي الأميركيين ومن يدعمونهم للتخلي عن خططهم المتهورة في فنزويلا
وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو: على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرحيل منها
الرئيس الاميركي يعلن رفع من 10 % الى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار
مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي: الاثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أوّل أيام شهر رمضان المبارك 1440 هجرية
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ومكتب السيد السيستاني: الاثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أوّل أيام شهر رمضان المبارك
نشرة أخبار المنار الرئيسية تنتقل من الـ 7:30 الى الـ 7:15 طيلة شهر رمضان المبارك
جمعية الإمداد تستقبل كفالات الأيتام والصدقات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية للمساهمة الاتصال على 01/555717_76/641631
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف أرضا زراعية شرق حي الزيتون بغزة (فلسطين اليوم)
منذ 2 ساعة
5 May، 2019
التعليقات
ذات صلة
مصادر مصرية ودبلوماسية: الساعات القادمة حاسمة واحتمال التوصل للتهدئة في قطاع غزة (فلسطين اليوم)
الدفاع الروسية: القوات الحكومية السورية صدت محاولة من المسلحين كسر خطوطها شمال حلب
جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية للحدود مع غزة (وكالة معا)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}