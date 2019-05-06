طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف أرضا زراعية شرق حي الزيتون بغزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 01:36

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف أرضا زراعية شرق حي الزيتون بغزة (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 5 May، 2019
أخبار موقع المنار

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