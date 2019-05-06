داوود شهاب: الاحتلال يحاول بالتصريحات العنترية لقادته ترميم الروح المعنوية المهتزة لدى جنوده ومستوطنيه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2019 - 01:36

داوود شهاب: الاحتلال يحاول بالتصريحات العنترية لقادته ترميم الروح المعنوية المهتزة لدى جنوده ومستوطنيه

منذ 2 ساعة 5 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة