داوود شهاب: قدرات المقاومة ودقة نيرانها يدفعنا للإطمئنان وإدارة المعركة بشكل يحمل الانتصار للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 01:37

داوود شهاب: قدرات المقاومة ودقة نيرانها يدفعنا للإطمئنان وإدارة المعركة بشكل يحمل الانتصار للشعب الفلسطيني

منذ 3 ساعة 5 May، 2019
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