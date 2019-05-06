طائرات الاستطلاع الاسرائيلي تعاود قصف منزل مهجور في بني سهيلا جنوب قطاع غزة للمرة الثانية(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2019 - 01:36

طائرات الاستطلاع الاسرائيلي تعاود قصف منزل مهجور في بني سهيلا جنوب قطاع غزة للمرة الثانية(فلسطين اليوم)

منذ 3 ساعة 5 May، 2019
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