حزب الله يدين العدوان الصهيوني الهمجي في غزة ويدعو للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

أدان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على اهلنا في قطاع غزة والذي اوقع عشرات الشهداء والجرحى واستهدف الاماكن السكنية والحياتية للمواطنين، في ظل صمت دولي وعربي مدان.

وأشاد حزب الله بالشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة التي تدافع ببسالة وحكمة عن أمن شعبها وحقه في الحياة، وتلقن العدو دروسا في الميدان، وتثبت ان الخيار الوحيد لوضع حد لغطرسة الاحتلال وعربدته هو المقاومة والوحدة الداخلية لشعبنا الفلسطيني الابي الذي يصنع بدماء مجاهديه واطفاله ونسائه فجر فلسطين الآتي المنتصر على الاحتلال وعلى صفقات التسوية الخيانية.

واذ يعلن حزب الله عن اعلى درجات التضامن والتأييد للمقاومة الفلسطينية الشجاعة في تصديها البطولي لالة الحرب الصهيونية المجرمة، يدعو شعوبنا العربية والاسلامية وكل الاحرار والشرفاء في العالم لاوسع حملة استنكار للعدوان الاسرائيلي الغاشم والوقوف بقوة الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للارهاب الاسرائيلي وغدره.

وختم حزب الله بيانه “نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر القريب باذن الله.”

المصدر: موقع المنار