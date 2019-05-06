الدفاع الروسية: القوات الحكومية السورية صدت محاولة من المسلحين كسر خطوطها شمال حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الحكومية السورية صدت، مساء السبت الماضي، هجوما شنه مسلحو تنظيم “الجيش الحر” لكسر خطوطها شمال محافظة حلب.

وأفاد مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، برصد تصعيد للأوضاع شمال محافظة حلب، موضحا: “قام مسلحون من الجيش السوري الحر، مساء يوم 4 مايو، بعد انفصالهم لوحدتين بلغ عددهما الإجمالي 250 شخصا، وبواسطة 20 سيارة رباعية الدفع تحمل رشاشات من العيار الثقيل، بمحاولة لكسر خطوط الدفاع للقوات الحكومية من اتجاهي مرعناز-سيجراز والمالكية-مرعناز”.

وتابع كوبتشيشين: “تم صد العصابات المسلحة بنيران مضادة من معاقل القوات الحكومية وطردها إلى مواقعها المبدئية، وبلغت خسائرها 15 قتيلا بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات من نوع بيك أب”.

الدفاع الروسية: تشكيلات مسلحة تحشد قواتها تحت قيادة “هيئة تحرير الشام” لمهاجمة حماة

من جهة أخرى، أكد مدير مركز حميميم أن تشكيلات مسلحة ناشطة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد، تواصل حشد قواتها تحت قيادة “هيئة تحرير الشام” “استعدادا لشن هجوم على مدينة حماة”. وأشار كوبتشيشين إلى أن الجماعات المسلحة في هذه المنطقة نفذت سلسلة عمليات قصف استهدفت مواقع الجيش السوري في حماة.

المصدر: روسيا اليوم