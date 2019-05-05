أنباء عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط المدرسة الأمريكية شمال قطاع غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2019 - 18:17
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أنباء عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط المدرسة الأمريكية شمال قطاع غزة(فلسطين اليوم)
منذ 6 mins
5 May، 2019
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