نواف الموسوي: نعمل للتخفيف من حدة أزمة السير الحاصلة عند مدخل صيدا باتجاه الجنوب

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “العديد من الخطط توضع لتخفيف معاناة الجنوبيين الادارية في ما يتعلق بمراكز السجل العدلي والسجلات العقارية وغيرها من المعاملات التي ستخفف عنهم عبء التنقل من صور الى صيدا لإجرائها”.

ولفت الموسوي الى ان “العمل جار للتخفيف من حدة أزمة السير الحاصلة عند مدخل صيدا باتجاه الجنوب بما يلبي حاجات الجنوبيين”، واضاف “أؤيد تحويل صور الى محافظة وهي تستحق بجدارة ان تكون مركزا للمحافظة”.

وأشار الموسوي الى “أهمية التنسيق بين نواب منطقة صور الأربعة وبلدية صور واتحاد بلديات قضاء صور لما فيه خير المنطقة”، واعتبر أن “ضعف هذا التنسيق حاليا من شأنه عرقلة معالجة الكثير من القضايا الحياتية الملحة للمواطنين”، وتابع ان “دور النائب هو التشريع والمراقبة ورفع مطالب الناس ولكن هذا لا يمنعنا شخصيا ولا يؤخرنا عن متابعة أدق التفاصيل”.

وفي الموضوع الصحي، أكد الموسوي أن “حزب الله بصدد بناء مستشفى السيد عباس الموسوي في مدينة صور على نسق مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية”، واضاف ان “الحزب سيتابع ملف بناء مستشفى صور الحكومي ويدقق في المواصفات وفقا لدفتر الشروط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام