وفد فلسطيني زار الخيام.. وتأكيد على رفض التوطين

زار وفد فلسطيني ضم حوالي المئة وعشرين شخصا قادمين من المركز الثقافي الفلسطيني في البقاع الاحد معتقل الخيام في جنوب لبنان، لمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية، حيث كانت لهم وقفة داخل المعتقل رافعين الأعلام اللبنانية والفلسطينية، مؤكدين رفضهم للتوطين وتمسكهم بالعودة إلى فلسطين.

وانتقل الوفد الى الحدود اللبنانية – الفلسطينية المحتلة مقابل طريق عام كفركلا والعديسة – نقطة البانوراما، حيث كانت لهم محطة ألقيت خلالها الكلمات التي شددت على “رفض التوطين وحقهم بالعودة الى اراضيهم”، وأكدت على “رفض الاحتلال الاسرائيلي وقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتحويل القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل واعطاء الجولان للاسرائيليين وتخاذل زعماء العرب تجاه فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام