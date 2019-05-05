“أمل وحزب الله” في البقاع: نرفض أي زيادة تقرها الموازنة على الفقراء

عقدت قيادتا “حركة امل وحزب الله” في البقاع لقاء دوريا الاحد تناولت فيه مختلف المستجدات الانمائية والسياسية.

وأصدر المجتمعون بيانا توجهوا فيه من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بكل آيات التهاني والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير ان “يشمل وطننا العزيز لبنان وعموم البشرية برحمته الواسعة في هذا الشهر الكريم”.

وأكدوا المجتمعون “رفضهم لأية زيادة تقرها الموازنة تطال فقراء لبنان والطبقة الوسطى”، رافضين “المساس بالحقوق المكتسبة”.

من جهة ثانية، توقف المجتمعون عند العدوان الاسرائيلي المستجد على قطاع غزة، فأشادوا “بصمود المقاومة الباسلة في غز، وبصبر الغزيين وثباتهم وتضحياتهم”، وأكدوا “دعمهم وتكاملهم مع الصامدين في غزة وعموم فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام