سقوط عدد من الاصابات نتيجة اصابة مباشرة بصاروخ أطلق من غزة باتجاه عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2019 - 13:42

سقوط عدد من الاصابات نتيجة اصابة مباشرة بصاروخ أطلق من غزة باتجاه عسقلان

منذ 22 mins 5 May، 2019
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