حماس: مستعدون لمعركة طويلة والمفاجآت ستكون أعظم وأكثر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2019 - 13:42

حماس: مستعدون لمعركة طويلة والمفاجآت ستكون أعظم وأكثر

منذ 43 mins 5 May، 2019
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