جيش الاحتلال يقول انه قصف عددا من عناصر الجهاد جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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May 5 2019 - 13:42

جيش الاحتلال يقول انه قصف عددا من عناصر الجهاد جنوب قطاع غزة

منذ 44 mins 5 May، 2019
أخبار موقع المنار

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