الغرفة المشتركة تعلن قصف مواقع العدو الصهيوني في اسدود وبئر السبع وعسقلان

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت بعشرات الرشقات الصاروخية. وأضافت الغرفة المشتركة في بيان لها:” يأتي القصف رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة.

وتابع البيان:”إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا”.

وفي تمام الساعة 08:50 مساء، أعلنت الغرفة المشتركة عن استهداف عسقلان وأوفاكيم وكريات جات برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية، وأضافت بأنه “في حال تمادى العدو سنوسع ردنا إلى أسدود وبئر السبع”.

وفي تمام الساعة 10:51 مساء، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن توسع دائرة ردها على العدوان وقيامها بقصف مدينة أسدود بعدد من الرشقات الصاروخية. وفي إطار توسيعها لدائرة القصف.. استهدفت الغرفة المشتركة في تمام الساعة 11:25مساء مدينة بئر السبع المحتلة برشقات صاروخية.

المصدر: سرايا القدس