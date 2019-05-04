صافرات الإنذار تدوّي على بُعد (41 كيلو متراً) من قطاع غزة لأول مرة بعد اطلاق المقاومة لرشقتها الصاروخية الأخيرة قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2019 - 23:21

صافرات الإنذار تدوّي على بُعد (41 كيلو متراً) من قطاع غزة لأول مرة بعد اطلاق المقاومة لرشقتها الصاروخية الأخيرة قبل قليل

منذ 19 mins 4 May، 2019
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