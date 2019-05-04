المقاومة الفلسطينية في #غزة تواصل إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال ردا على العدوان وصافرات الإنذار تدوي في اسدود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 4 2019 - 23:21

المقاومة الفلسطينية في #غزة تواصل إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال ردا على العدوان وصافرات الإنذار تدوي في اسدود

منذ 34 mins 4 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة